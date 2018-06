VICENZA – Controlli sui locali notturni: 13 irregolari e lavoro “nero”

Il bilancio di una serie di controlli straordinari effettuati da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza porta alla ribalta il sempre attuale problema delle aziende “fantasma” e del lavoro “in nero”. L’indagine si è concentrata sui locali notturni: su 14 controllati, 13 sono risultati irregolari e un centro massaggi totalmente sconosciuto alla pubblica amministrazione. Al’linterno di questi locali irregolari, poi, i Carabinieri hanno registrato su 39 lavoratori, ben 25 irregolari e 8 in nero. Sono stati denunciati in stato di libertà 12 amministratori e contestate violazioni penali per un totale di multe pari a 111.601 euro, mentre quelle amministrative sfiorano i 60.000 euro. Inoltre sono stati recuperati contributi previdenziali e premi assicurativi per quasi 5mila euro. I militari hanno proceduto al sequestro penale dell’azienda abusiva e alla sospensione dell’attività imprenditoriale di un bar, una discoteca e un negozio per impiego di manodopera “in nero”.