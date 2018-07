VICENZA – Controlli straordinari sul territorio: 1 denunciato per minacce e 2 per truffa

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Longare e Sossano, nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio di prevenzione hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 3 persone, 1 per minacce e 2 per truffa. R.P, 22enne residente a Vicenza, dopo un diverbio con un conoscente per futili motivi, è stato denunciato per minaccia aggravata dall’uso di un coltello. Mentre I.F. 44enne residente a Sirmione, in provincia di Brescia e B.F 31enne e B.MA 21enne entrambi di nazionalità pachistana residenti a Milano sono stati denunciati poiché autori di una truffa in concorso ai danni di un 30enne residente in Val Liona al quale avevano chiesto di effettuare, a loro favore, dei bonifici e ricariche di Postpay per un totale di 300 euro per acquistare un’auto che poi non gli è mai stata data, oltre a rendersi irreperibili ad ogni chiarimento. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.