VICENZA – Controlli straordinari serali: Spacciatori, consumatori, ubriachi e schiamazzi

Ieri sera a Campo Marzo e in via Allende nuovi controlli straordinari della polizia locale

Sindaco Rucco: “Anche nei quartieri massimo impegno contro il degrado”

Campo Marzo e la zona di via Allende e Adenuer sono state oggetto, ieri sera, di due controlli straordinari della polizia locale. Gli interventi hanno portato a segnalazioni alla prefettura di consumatori di droga e sanzioni per consumo di bevande alcoliche. Ad un nuovo passaggio delle pattuglie, poco prima della mezzanotte, la zona del Mercato nuovo è risultata tranquilla.

“In centro storico come nei quartieri, e in particolare nelle zone più critiche segnalate dagli stessi cittadini, – commenta il sindaco Francesco Rucco – il nostro impegno contro il degrado continua ad essere massimo. Lo dimostrano i ripetuti controlli delle nostre pattuglie che hanno l’ordine di verificare lo stato dei luoghi sensibili anche più volte nel corso della stessa serata. Se chi non si comporta secondo le regole è caparbio, noi nel contrastarlo lo saremo di più”.

Nel corso del primo intervento messo in atto verso le 20.45 a Campo Marzo, gli agenti hanno sorpreso quattro cittadini indiani, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, che stavano facendo uso di eroina nella zona di viale Roma. I quattro, risultati in regola con le norme di soggiorno, sono stati sanzionati per violazione del regolamento comunale e segnalati alla prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.

Sempre ieri sera, verso 22.30, le tre pattuglie del turno serale hanno effettuato un controllo congiunto nella zona di via Allende e via Adenauer, dove i cittadini hanno ripetutamente segnalato schiamazzi e situazioni di irregolarità per spaccio di droga e consumo di bevande alcoliche. Bloccati entrambi gli accessi del vialetto pedonale di via Allende, gli agenti hanno identificato nove nigeriani, sanzionandone tre per detenzione e uso di bevande alcoliche.

Un secondo passaggio delle pattuglie alle 23.45 ha permesso di verificare che la zona era tornata tranquilla e priva di frequentazioni irregolari.