VICENZA – Controlli straordinari del territorio: 4 denunciati

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nei giorni scorsi, nel corso della consueta attività di servizio in città e nei restanti comuni del territorio di competenza, hanno denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria quattro persone per violazioni varie.

D.H, 44enne residente a Camisano Vicentino, coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale era rimasto ferito, è stato indagato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante delle ore notturne.

M.P, 24enne residente a Valdagno e M.M, 27enne residente a Piovene Rocchette, son stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore alla legge e quinfi sono stati indagati per guida in stato di ebbrezza.

I.L, 33enne residente a Vicenza, è stato indagato per evasione: sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso vicino alla propria abitazione senza giustificato motivo.