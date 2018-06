VICENZA – Controlli in città: fermati tre ‘indesiderati’ e una vicentina in escandescenze

Per restare aggiornato in modo completo con Tviweb vai nella pagina Facebook di Tviweb, clicca sul pulsante segui e imposta 'mostra per primi'. Potrai così ricevere le notizie di cronaca, politica, sport, spettacolo o vedere i nostri video quando sono pubblicati. Buona lettura - Staff Tviweb PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Nell’ambito dell’operazione ‘Strade sicure’, tre uomini sono stati denunciati perchè risultati inottemperanti al foglio di via: si tratta di un 27enne di Dueville, un 26enne di Schio e un italiano di 66 anni.

Nel corso dei controlli in città, i militari hanno, inoltre, raccolto la segnalazione di una donna che lamentava di essere stata minacciata da una ragazza, nei pressi della stazione. Giunti sul posto, hanno identificato la giovane, risultata essere una 32enne tossicodipende, volto noto alle forze dell’ordine, che alla vista dei militari ha dato in escandescenze, proferendo insulti e minacce alla volta dei militari. Per la donna è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.