VICENZA – Controlli antidroga nelle scuole: ragazza segnalata e trovata marijuana

Vicenza: controlli antidroga dei Carabinieri nelle scuole cittadine. Una giovane segnalata quale assuntore oltre al recupero di sostanza stupefacente.

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, unitamente ad un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Torreglia, in provincia di Padova, nella mattinata del 11 dicembre 2018, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo all’interno di un istituto superiore della città nel corso del quale una studentessa 19enne, residente ad Isola Vicentina, è stata trovata in possesso di gr. 0.2 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’unità cinofila dell’Arma, nel prosieguo della verifica, consentiva il rinvenimento all’interno di alcuni locali della scuola di n. 1 involucro contenente gr. 0.1 della medesima sostanza stupefacente.

La giovane è stata segnalata alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, e nei suoi confronti sarà avviato il procedimento amministrativo finalizzato, oltre al percorso di recupero, anche alla sospensione dei documenti validi per espatrio e di guida.

I controlli, in collaborazione con le Autorità scolastiche, proseguiranno nei prossimi giorni interessando altri istituti scolastici del capoluogo e nel resto del territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Vicenza