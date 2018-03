VICENZA – Controlli antidroga al Lampertico e al Lioy: segnalati due minori

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, nell’ambito delle periodiche attività finalizzate a contrastare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti tra gli alunni delle scuole superiori del capoluogo ed in collaborazione con i rispettivi Dirigenti Scolastici, nei giorni scorsi procedevano ai relativi controlli presso l’Istituto Professionale Lampertico ed il Liceo Scientifico Lioy.

I militari dell’Arma, supportati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia con i cani Cyr ed Hero, a seguito delle verifiche compiute durante l’orario di lezione in entrambi gli istituti, rinvenivano nella disponibilità di due alunni delle modifiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo marjiuana, detenute per consumo personale, oltre a due grinder strumento solitamente utilizzato per sminuzzare o sbriciolare la sostanze stupefacente in questione, il tutto sottoposto a sequestro.

I minori, residenti nel capoluogo, venivano segnalati alla Prefettura di Vicenza per l’adozione dei provvedimenti previsti.

Analoghi controlli interesseranno, sino al termine dell’anno scolastico, altri istituti scolastici della città e della provincia.