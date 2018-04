VICENZA – Controlli anti-degrado nei parchi cittadini: 7 sanzionati

Con il salire delle temperature esterne e lo stabilizzarsi del bel tempo la Polizia Locale ha impegnato in questi giorni alcune pattuglie appositamente per il controllo del consumo di alcol nei parchi cittadini.

Martedì 24 aprile le pattuglie anti-degrado hanno effettuato un controllo all’interno di villa Tacchi e hanno sanzionato tre cittadini extracomunitari che consumavano bevande alcoliche nel parco. Ieri 25 aprile, invece, verso le 11 circa, sono stati multati altri quattro cittadini rumeni in Campo Marzo che erano intenti a consumare bevande alcoliche vicino al parco giochi e in piazzale Bologna.