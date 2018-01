VICENZA – Contributi per i cittadini, tra caldaie ed e-bike

“Sfiorano i 100 mila euro i contributi messi a disposizione dei cittadini con i due bandi sui contributi per la sostituzione delle caldaie e per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita – ha annunciato l’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Marco Dalla Pozza –: sono, infatti, 7.500 euro i fondi previsti dalla giunta per il 2018 ad integrazione del bando caldaie del 2017, per il quale erano stati stanziati 60 mila euro, a cui si aggiungono 30 mila euro di contributi per chi acquisterà biciclette elettriche a pedalata assistita. In questi giorni, inoltre, stiamo predisponendo un nuovo bando per l’erogazione di 90 mila euro in “buoni mobilità” ai cittadini, grazie al programma sperimentale del Ministero dell’Ambiente “MobilitateVi” sui percorsi casa scuola – casa lavoro per cui Vicenza insieme a 4 Comuni contermini ha ottenuto un finanziamento di oltre 1 milione di euro. Possiamo, pertanto, affermare che in 2 anni l’amministrazione comunale ha messo a disposizione dei cittadini quasi 200 mila euro di contributi sul tema del contrasto all’inquinamento atmosferico, ponendosi, pertanto, non solo in un’ottica di divieti e prescrizioni ma offrendo una serie di politiche attive ai cittadini perchè contribuiscano anche loro al miglioramento della qualità dell’aria, incentivandoli a lasciare a casa l’auto e a sostituire impianti di riscaldamento obsoleti”. Il bando caldaie, a cura del settore Ambiente, energia e tutela del territorio, – scaduto lo scorso 31 ottobre e riaperto l’11 gennaio – permette di ottenere contributi, fino al valore massimo di 500 euro, per la sostituzione della caldaia di casa. È rivolto a cittadini, locatari o usufruttuari che tra l’1 settembre 2016 e il 31 ottobre 2018 (anziché fino al 31 ottobre 2017) sostituiranno impianti termici di abitazioni del territorio comunale con nuovi generatori ad alta efficienza energetica. I contributi verranno assegnati per un importo pari al 20% del costo sostenuto fino ad un massimo di 500 euro per la sostituzione di una caldaia a gasolio, installata da almeno 10 anni alla data del 23 febbraio 2017, con una caldaia a metano CE (a 4 stelle) o pari al 20% del costo sostenuto, IVA compresa, fino ad un massimo di 300 euro per la sostituzione di una caldaia a metano installata prima dell’1 gennaio 2010 con una caldaia a metano CE (almeno a 3 stelle). “Il bonus caldaie è piaciuto moltissimo ai cittadini con oltre 200 domande presentate, quasi già tutte liquidate – ha spiegato l’assessore Dalla Pozza –. Una piccola parte di cittadini (9) sono rimasti fuori dalla graduatoria; per questo motivo, ma anche per dare la possibilità ad altri (almeno una ventina) di partecipare al bando la giunta ha messo a disposizione ulteriori 7.500 euro. Pertanto, grazie ai contributi erogati, saranno oltre 250 le caldaie sostituite con impianti meno inquinanti e più efficienti. Si tratta di un efficace presidio ambientale che va ad affiancarsi alla campagna di indagini che abbiamo svolto sugli impianti termici e che, alla luce degli esiti raggiunti (l’80 per cento delle caldaie controllate non è conforme a legge) lascia qualche perplessità sulla diffusione della corretta manutenzione degli stessi”. Lunedì invece è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di un contributo per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita per uso urbano, escludendo quindi mezzi ad uso tecnico o sportivo (mountain bike, bici da corsa o simili). “Grazie a questo ulteriore stanziamento di 30 mila euro saranno 150 circa i cittadini che potranno beneficiare di un incentivo per acquistare una bici elettrica, sia nuova che ricondizionata – ha aggiunto Dalla Pozza –, sempre nell’ottica della promozione dei temi della sostenibilità, della mobilità e della lotta all’inquinamento atmosferico”. Il contributo – pari a 250 euro per un prodotto nuovo di fabbrica e di 150 euro per un prodotto ricondizionato – sarà erogato ai residenti del Comune di Vicenza che, a partire dal 15 febbraio ed entro il 29 dicembre 2018, acquisteranno il mezzo da un produttore/rivenditore con almeno un punto vendita con esposizione ubicato nella provincia di Vicenza, scegliendo tra quelli presenti nell’elenco online che sarà pubblicato dal 14 febbraio. I produttori/rivenditori interessati ad accreditarsi al bando potranno proporre le proprie marche e modelli di bici, con i relativi prezzi, eventuali sconti e caratteristiche tecniche a partire da lunedì 15 gennaio ed entro il 30 settembre 2018.