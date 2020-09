VICENZA – Conto alla rovescia per VIOFF

Conto alla rovescia per la nuova edizione di Vioff, il Fuori Fiera di Vicenza Oro, che per la sua quinta edizione sceglie di vestire il nome di “VIOFF A New Golden Way”.

La manifestazione che si svolgerà dall’11 al 14 settembre, in concomitanza di VOICE – Vicenzaoro International Community Event, è stata presentata oggi nella Sala Giotto del complesso fieristico, dove ad accogliere la stampa, un tavolo di personalità protagoniste di questa nuova edizione: Marco Carniello, Group Brand Director Jewellery&Fashion IEG, Silvio Giovine Assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Vicenza, Andrea Fabbian Rappresentante del Tavolo Intercategoriale Orafo di Vicenza, Martino Cerantola Presidente di Coldiretti Vicenza, Alessandra Alessandro, Jennifer Grande e Felicia Cigorescu Art Director della manifestazione.

Tre giorni di appuntamenti caratterizzati da arte, cultura, musica, benessere ed enogastronomia, realizzati nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid. Si parte con l’inaugurazione venerdì 11 settembre, alle ore 19.30, ai Chiostri di San Lorenzo, con la cena di beneficenza, promossa da Coldiretti e Campagna Amica, “L’Oro della Nostra Terra”.

Il Presidente della Coldiretti, Martino Cerantola, afferma: “Le eccellenze del territorio risplendono, non solo letteralmente, ma con una cena che riassume una serie di valori importanti per Coldiretti. Riconoscere i tesori della terra, infatti, è per noi agricoltori una priorità, così come custodire il territorio che lavoriamo ogni giorno con dedizione: il nostro forziere che consente di dare vita e benessere..”

Venerdì 11 settembre, tante le iniziative, soprattutto dal taglio artistico.

Inaugurazione degli artisti illustratori Riccardo Guasco e Marina Marcolin nella bellissima cornice dei Chiostri di San Lorenzo, “Designed in Vicenza” mostra che parla di “buon design” al Museo del Gioiello, Galleria Pashà che dedica all’ecclettico genio Cleto Munari un percorso fotografico in occasione dei suoi 90 anni, e ancora WOODFIRE&POTTERY mostra fotografica all’interno della Loggia del Capitaniato. E si conclude la prima giornata di VIOFF, con ViWine Gold, percorsi enogastronomici a tinte dorate.

Sabato 12 settembre, altra giornata ricca di opportunità, ve ne riportiamo alcune.

Il Party del Benessere, In Piazza San Lorenzo, dalle 9.30 alle 20, con l’esposizione di operatori olistici e aziende del settore; conferenze tematiche, esibizioni di yoga, bagni di Gong e meditazione; performance di musica e danza.

In Piazza Castello, dalle 12 alle 20, la performance live di body painting, organizzata da JeEvent Studio, con la campionessa mondiale Marzia Bedeschi e le note musicali di Monica Cordaz: un momento che interpreta fusione tra uomo e natura. Sullo sfondo i meravigliosi alberi dorati di Paolo Ceola, tronchi che la natura ha straziato durante la tempesta del Vaia e che l’artista ha recuperato e impreziosito dandogli un significato di forza e speranza.

Nell’Atrio di Palazzo Trissino, alle 17, la performance teatrale di Theama Teatro con l’Associazione Pigafetta 500: così la città si prepara a rivivere il cinquecentenario della scoperta dello stretto di Magellano o, come lo chiamò Pigafetta, El Stretto Patagonico.

A Villa Riello, in Via Rocoli 3 a Vicenza, VIOFF per il Polo della Famiglia: un bel momento immerso nel verde, in una location suggestiva nei Colli Berici, accompagnato da buon cibo e musica per presentare il nuovo progetto di Vicenza for Children.

E come ogni anno, si conclude la seconda giornata di VIOFF l’attesissimo Miss Provincia: le venti le ragazze in gara sfileranno sabato 12 settembre a partire dalle 20.30.

Grande spettacolo anche nella serata di domenica 13 settembre, con diversi appuntamenti in programma.

#DreamlandsPesavento una sfilata-spettacolo in diretta live, e alle 21, in Piazza dei Signori, l’anteprima dello spettacolo “Eleven” del direttore del Ciclo degli Spettacoli Classici del Teatro Olimpico di Vicenza, Giancarlo Marinelli. Un colossal sull’11 settembre 2001, che narra i fatti che cambiarono per sempre la storia contemporanea.

Si conclude questa quinta edizione Lunedì 14 settembre, con il ritorno di “Viva Verdi” in piazza dei Signori, lo spettacolo di musica lirica ad ingresso libero giunto quest’anno alla XVI^ edizione. Il Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal Maestro Giuliano Fracasso. Come da tradizione, saranno eseguite le più famose arie di Giuseppe Verdi e di altri importanti compositori.

Nella quattro giorni di VIOFF, coinvolte le vetrine del centro storico con allestimenti tematici e la riproduzione, per ogni negozio, dell’opera di Guasco e Marcolin.

L’Art Director, Felicia Cigorescu, ricorda: “All’interno delle suggestive mura della stamperia d’arte vicentina di Giancarlo Busato, si traduce in opera la locandina di VIOFF A New Golden Way e si svela non come sterile prodotto grafico bensì come frutto di un indissolubile legame artistico a sei mani: un’intesa, ed intensa, alchimia tra stampatore e artisti che così diventa la cornice artistica di questa edizione…”