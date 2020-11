VICENZA – Confermati i mercati: spostamento in via Roma per quello principale

Restano confermati tutti i mercati centrali e rionali e da domani, giovedì 26 novembre, il mercato si sposta, in via sperimentale, da viale Dalmazia a viale Roma che sarà chiusa al transito dalle 6 alle 14.

Il sindaco Francesco Rucco ha firmato oggi un’ordinanza che prevede che fino al 4 dicembre gli operatori dei mercati con posteggio in viale Roma siano posizionati nel tratto compreso tra viale Verdi e piazzale della Stazione.

“Confermiamo tutti i mercati con un modello ormai consolidato che garantisce la sicurezza di ambulanti e avventori – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Il rispetto delle prescrizioni è l’arma che ci sta consentendo di rimanere in zona gialla che, ricordiamo, assicura al commercio la mobilità tra Comuni e l’apertura di bar e ristoranti. Grazie al consueto e costruttivo confronto con ambulanti e categorie di riferimento abbiamo deciso di sperimentare un nuovo modello per viale Roma che prevede la chiusura al traffico per la giornata di giovedì e il posizionamento dei banchi alternati lungo la strada. Una modalità che faciliterà la perimetrazione e la relativa sorveglianza scongiurando assembramenti e garantendo, al tempo stesso, la sicurezza dei pedoni sul marciapiede. Ringrazio Confcommercio, Confesercenti e Campagna Amica per la collaborazione e la disponibilità, un importante lavoro di squadra che ci mette nella condizione di confermare un servizio importante per la cittadinanza”.

Gli ambulanti si posizioneranno con i mezzi direttamente sulla sede stradale, vicino al marciapiede, con il lato vendita rivolto verso il centro della strada.

Sarà così garantito, in osservanza delle disposizioni regionali, lo svolgimento del mercato in sicurezza, grazie alla collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e Campagna Amica di Coldiretti, con la perimetrazione dell’area, il mantenimento delle distanze sociali e il contingentamento delle presenze al mercato.

Modifiche alla circolazione

Per consentire lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì, il 26 novembre e il 3 dicembre viale Roma sarà chiuso al transito dalle 6 alle 14.

Inoltre, sono previste deviazioni delle linee bus con conseguente soppressione delle fermate e dei capolinea. Maggiori dettagli saranno pubblicati sul sito www.svt.vi.it.