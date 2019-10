VICENZA – Concorso per le scuole: 10 mila euro in palio

Confartigianato Imprese Vicenza mette in palio 10mila euro

per gli istituti superiori che hanno scelto le aziende artigiane come sede per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO.

(ex Alternanza Scuola Lavoro)





Ben 10mila euro in palio. A tanto ammonta il riconoscimento che verrà consegnato a quell’istituto che abbia saputo coinvolgere almeno 20 aziende nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) e che abbiano attivato almeno uno dei seguenti indirizzi: Meccanico, Meccatronico, Energia, Manutenzione ed Assistenza tecnica, Elettronica ed Elettrotecnica, Impianti elettrici, Automazione e Robotica, Informatica, Logistica. Il concorso è stato presentato ai 13 dirigenti scolastici, in rappresentanza degli istituti tecnici e professionali della città e della provincia. L’iniziativa, e le altre promosse da Confartigianato Vicenza per l’inserimento nel mondo del lavoro dei più giovani, saranno presentate nel corso di una conferenza stampa in programma per:





MARTEDI’ 29 OTTBRE, ore 11.00

Sala Giunta sede Confartigianato Imprese Vicenza

(via E. Fermi 134, Vicenza)



Interverranno: il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Agostino Bonomo, Sandro Venzo, componente di Giunta con delega alla Formazione, e Carlo Alberto Formaggio, Responsabile dell’Ufficio VIII Ambito territoriale di Vicenza.