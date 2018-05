VICENZA – Con l’auto dentro al negozio di tatuaggi

Alle 9.45 circa di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale San Lazzaro a Vicenza per un’auto che ha sfondato la vetrina di un negozio di tatuaggi: ferita la conducente. I pompieri accorsi dalla vicina sede di via Farini hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la giovane ragazza, rimasta bloccata all’interno della Fiat Punto. La giovane è stata presa in cura dal personale del suem 118 e portata in ospedale. Nessun ferito nel negozio, in quanto al momento dello schianto ancora chiuso. Da una prima ricostruzione la ragazza alla guida della Fiat punto ha perso il controllo della vettura dopo essere entrata la collisione con un’altra auto che usciva da una strada laterale e che l’ha colpita posteriormente. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del negozio da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.