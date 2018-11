VICENZA – Comunale: al via la stagione di danza con i Grupo Corpo

Al via domenica 11 novembre alle 20.45 la nuova stagione di danza del Teatro Comunale Città di Vicenza, Vicenza Danza edizione n.23, con l’unica data italiana del tour europeo 2018 dei Grupo Corpo; la Compagnia dei Fratelli Pederneiras sarà infatti al Comunale di Vicenza in esclusiva nazionale con un programma che prevede due recentissime creazioni, Dança Sinfônica creata nel 2015 per celebrare i quarant’anni di attività della Compagnia e Gira del 2017, in prima visione assoluta sui palcoscenici italiani, un brano avvincente e misterioso per le implicazioni etniche e spirituali che propone. La stagione di danza, realizzata con la consulenza artistica di Loredana Bernardi, è e resta il fiore all’occhiello della programmazione artistica del TCVI in quanto propone una rassegna che porta in palcoscenico le migliori compagnie e le espressioni più interessanti della scena contemporanea internazionale.

Come di consueto da molti anni gli spettacoli di danza sono preceduti dagli Incontri con la Danza, in cui giornalisti, critici, studiosi, incontrano il pubblico per dialogare sulle poetiche, gli stili, gli interpreti e quindi arricchire l’esperienza della danza con suggestioni e approfondimenti. Domenica 11 novembre alle 20.00 al Ridotto, sarà Marinella Guatterini a condurre l’incontro pubblico: saggista, critico ed esperta di danza, Marinella Guatterini recensisce per “Famiglia Cristiana”, “IlSole24Ore” e teatroecritica.net. È autrice di due testi fondamentali per la storia del balletto classico e della danza contemporanea, “L’ABC del Balletto” e “L’ABC della Danza” e docente universitaria in prestigiosi atenei italiani e stranieri. Nel 2011 ha varato Ric.ci: Reconstruction Italian Choreography – Anni ’80-’90, progetto pluriennale sulla memoria storica della coreografia italiana e la sua ricostruzione. Ha curato l’evento coreografico multimediale “Attraverso i muri di Bruma” di Billy Cowie alla Fondazione Prada di Milano.

La Compagnia Grupo Corpo, fondata da Paulo Pederneiras (a tutt’oggi direttore artístico dell’ensemble) nel 1975 a Belo Horizonte, rappresenta l’eccellenza della danza contemporanea brasiliana. Dopo i primi lavori, che da subito riscuotono grande successo (Maria Maria e Preludios) Rodrigo Pederneiras diventa coreografo stabile (1978) segnando in modo inconfondibile la cifra stilistica del gruppo. Lo stile della Compagnia rimane basato sulle tecniche classiche ma si rinnova continuamente, prendendo spunto e suggestioni da generi e culture molto diverse, creando una cifra ibrida che diventa il loro “marchio di fabbrica”. E ovunque nel mondo la Compagnia di Belo Horizonte è riconosciuta per la sua originalità: una fusion eclettica di danza brasiliana, con i suoi ritmi particolari e le influenze etniche che si innesta nel rigore della danza di ispirazione neoclassica.

Nell’unica data italiana al Comunale di Vicenza i Grupo Corpo (saranno poi a Lubiana e in Francia) – lo spettacolo è sold out, biglietti disponibili solo in caso di rinuncia dei possessori – presenteranno due brani densi di suggestioni liriche, costruiti alla ricerca delle radici più profonde: il primo, Dança Sinfônica esalta l’originalissimo vocabolario dei movimenti costruiti dal coreografo attraverso la decostruzione della forma, per giungere a nuovi virtuosismi amplificati dalla musica sinfonica creata appositamente da Marco Antônio Guimarães. La creazione è stata commissionata a Rodrigo Pederneiras nel 2015 per celebrare il quarantennale della Compagnia e porta in scena l’evoluzione e le “tappe” del particolarissimo stile dei Grupo Corpo; la coreografia rievoca i migliori balletti della compagnia, mentre sullo sfondo scorrono le foto dei danzatori e degli “addetti ai lavori” che negli anni hanno contribuito al successo dello straordinario ensemble.

Il secondo brano Gira (percorsi) del 2017 – una novità assoluta per la scena italiana – si nutre di suggestioni etniche di ispirazione religiosa, con musica composta ed eseguita appositamente, un percorso poetico ispirato alla rappresentazione dei culti primitivi afro-brasiliani, i rituali dell’Umbanda che mescolano la religione afrobrasiliana (candomblé), il cattolicesimo e il kardecismo (una particolare forma di spiritismo) con i catimbò, lo spiritismo degli indios americani.

La musica ritmata e mixata dei Metà Metà, accompagna sinuosamente questo crogiolo di riti ancestrali che diventa esplosione coreografica grazie ai bravissimi danzatori avvolti (tutti, donne e uomini) nelle ampie, roteanti, gonne bianche.

Entrambe le coreografie sono firmate da Rodrigo Pederneiras, mentre le scene sono di Paulo Pederneiras, i costumi di Freusa Zechmeister, le luci di Paulo e Gabriel Pederneiras.

I danzatori in scena saranno: Ágatha Faro, Bianca Victal, Carol Rasslan, Dayanne Amaral, Edésio Nunes, Edmárcio Júnior, Edson Hayzer, Elias Bouza, Filipe Bruschi, Grey Araújo, Helbert Pimenta, Janaina Castro, Karen Rangel, Luan Batista, Lucas Saraiva, Malu Figueirôa, Mariana do Rosário, Rafael Bittar, Rafaela Fernandes, Sílvia Gaspar, Williene Sampaio, Yasmin Almeida.

