VICENZA – Compra in profumeria con banconota falsa: nei guai 24enne vicentina

Vicenza: acquista dei prodotti di profumeria pagando con una banconota falsa. Denunciata.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, il 02 luglio 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di spendita di banconota falsa, A.A.D, 24enne domiciliata a Vicenza.

La giovane recatasi presso il punto vendita Tigotà in corso Palladio dopo aver acquistato dei prodotti di profumeria giunta alla casa consegnava, per il pagamento, una banconota da € 50.00 che, dalle successive verifiche, risultava palesemente falsa e per questo motivo sottoposta a sequestro.-