VICENZA – Colombara contro i rincari del caffé: “L’amministrazione dov’è?”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

“Sta facendo molto rumore l’azione coordinata da una cinquantina di bar di Vicenza -scrive in un’interrogazione il consigliere di opposizione della lista “Quartieri al Centro -Dalla Rosa Sindaco- che hanno deciso di aumentare il prezzo del caffè per fare fronte alle difficoltà”.

“Il prezzo del caffè -continua- passerà ad 1.30€ ed il cappuccino a 1.80€.

Questa scelta ha provocato reazioni tra i vicentini. La faccenda ha avuto un’eco nazionale tutt’altro che positiva. Il presidente del Codacons annuncia un esposto all’Antitrust che potrebbe portare ad altre problematiche per le nostre attività.

Esprimere un giudizio sarebbe quanto di più sbagliato in un momento come questo: solo chi ha un’attività può capire le difficoltà che questa crisi ha portato. L’aumento dei prezzi ha l’obiettivo di compensare i minori introiti derivanti dalle misure Covid che i gestori sono obbligati a rispettare.

Questa scelta potrebbe essere stata sicuramente diversa se l’Amministrazione comunale avesse concretamente aiutato le diverse attività commerciali. Come consiglieri comunali abbiamo messo nelle mani della Giunta Rucco uno strumento che prevede un sostegno economico concreto per i gestori delle attività vessate da questa crisi economica con un contributo a fondo perduto.

L’Amministrazione non ha ancora fatto nulla. L’Assessore alle Attività produttive dovrebbe battersi a sostegno delle attività e dei vicentini. L’ora dei selfie e dei proclami elettorali è finito. Servono fatti, serve un’Amministrazione in grado di guidare il futuro.

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco ed all’Assessore di rispondere per iscritto ed in aula alle seguenti domande:

Cosa ne pensa l’Amministrazione di questa azione delle attività?

Cosa intende fare a sostegno delle attività produttive e degli esercenti della città?

Quante risorse intende destinare a questi?”