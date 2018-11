VICENZA – Coldiretti in lutto per la morte di Riello

La sconvolgente ed improvvisa scomparsa di Fabio Riello, da anni in servizio presso la sede provinciale di Coldiretti Vicenza, ha profondamente segnato i dipendenti dell’Associazione più rappresentativa del mondo agricolo, al punto che i vertici associativi hanno deciso di rinviare la tradizionale iniziativa Campagna Amica in città, in programma il prossimo weekend, con una serie di eventi nella sede del Mercato coperto di Campagna Amica in contra’ Cordenons 4, davanti al liceo Pigafetta. “La scomparsa di un amico è sempre dura da accettare – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – ed in questo caso, trattandosi di un dipendente che vedevamo quotidianamente e che aveva instaurato da molti anni un rapporto con le aziende del territorio, il dolore è indubbiamente forte. Per questo abbiamo ritenuto opportuno rinviare questa festa, pensando che i produttori ed anche tutti i colleghi non sarebbero stati dello stato d’animo giusto per sorridere”.