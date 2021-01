VICENZA – Cocaina in auto: segnalazione e ritiro patente per un 28enne

Intervento della polizia locale di Vicenza martedì 26 gennaio, nell’ambito all’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti in città, eseguito a cura del Nos, il nucleo operativo speciale della polizia locale, con l’ausilio della pattuglia antidegrado attraverso il sistema di videosorveglianza.

Gli agenti hanno segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di stupefacenti, ritirandogli la patente per 30 giorni, un 28enne, T.F., fermato, alla guida della propria auto, in viale Roma con due involucri di cocaina, rispettivamente di 0,18 e 0,19 grammi, acquistati poco prima da un 34enne in via Gorizia.

Lo spacciatore, U.I.T., di 34 anni, è stato, invece, fermato dalla pattuglia antidegrado in viale Dalmazia dove si era diretto nel frattempo. Il giovane è stato denunciato per spaccio di stupefacenti e il denaro in suo possesso, per una somma di 46,50 euro, gli è stato sequestrato in quanto di provenienza ingiustificata.