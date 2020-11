VICENZA – Clandestino al parco con piccolo bazar della droga

Un nigeriano di 26 anni, irregolare sul territorio italiano e con precedenti di polizia è stato arrestato ieri in Campo Marzo a Vicenza dai carabinieri. Il giovane, Patric Williams, è stato sorpreso dai carabinieri con un importante quantitativo di droga divisa in dosi. Aveva con sé 23 dosi cocaina (per un totale di 12 grammi), 18 dosi di eroina (per un totale di 2,1 grammi) e 12 grammi marijuana divisa in dosi, oltre a 130 euro in contanti. E’ stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e processato oggi per direttissima.

L’arresto convalidato con divieto di dimora.