VICENZA – Civiche per Rucco: “Basta chiacchiere, dobbiamo battere Dalla Rosa per una nuova Vicenza”

“L’estenuante dibattito sul candidato sindaco del centrodestra a cui stiamo assistendo in questi giorni ci interessa poco perché fra due mesi si vota e la campagna elettorale è già iniziata”.

Con questo messaggio le liste civiche che sostengono Francesco Rucco come candidato sindaco di Centrodestra intervengono nel dibattito pre-elettorale per le amministrative in città. I firmatari sono Valerio Sorrentini per Idea Vicenza, Claudio Cicero per Lista Cicero – Impegno a 360°, Lucio Zoppello per Progetto Vicenza 2018, Valter Casarotto per Uniamo Vicenza, Stefano Boschiero per Vicenza ai Vicentini.

“Vogliamo riprenderci Vicenza -continuano- e per farlo è necessario battere Otello Dalla Rosa e dare alla città una nuova amministrazione comunale. Per questo preferiamo dedicare tempo ed energie alle attività sul territorio, anziché alle discussione sui giornali.

Noi il nostro candidato l’abbiamo già scelto: si chiama Francesco Rucco e insieme lui proseguiamo il percorso che ci ha portati a scrivere un programma comune – il nostro progetto civico per Vicenza – e ci vede oggi impegnati nella definizione delle liste dei candidati per il Consiglio comunale”.