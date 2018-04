VICENZA – Cityway, la nuova applicazione che parla della città

Una nuova app, per la quale il Comune non sostiene alcuna spesa, che raggruppa vari servizi, in modo che il cittadino possa trovare in unico strumento tutto quello che gli è necessario. Esordisce Cityway, una nuova app che rende possibile un accesso facile ai servizi del Comune con un’interfaccia molto intuitiva. “Da tempo stavamo cercando di attivare un’applicazione per smartphone che soddisfacesse i bisogni dei cittadini – ha spiegato a palazzo Trissino l’assessore alla semplificazione e innovazione Filippo Zanetti -. L’incontro con i professionisti della ditta Paricol Group, Maurizio Manara e Paola Battistella, è stato illuminante. Con loro abbiamo collaborato per sviluppare e perfezionare un prodotto che si adeguasse il più possibile alle esigenze di un ente pubblico. Infatti è proprio con Vicenza che l’app fa il suo esordio. Il risultato della collaborazione ha dato origine ad un prodotto ben fatto e valido. Dalla app si accede per esempio al calendario eventi del Comune, ma permette anche di sapere qual è la farmacia di turno più vicina con la comodità in più della geolocalizzazione. Non mancano i servizi online, informazioni sulla struttura comunale e sull’amministrazione. Sono molto soddisfatto del risultato perché utilità e grafica della app, scaricabile gratuitamente per Android e iOS, sono molto piacevoli. Inoltre le informazioni verranno implementate in corrispondenza con la nascita di nuovi servizi del Comune. Mi piacerebbe che molti cittadini cogliessero l’occasione di utilizzare Cityway”. Inoltre la geolocalizzazione permetterà di agganciare gli altri Comuni che si doteranno di Cityway. L’obiettivo, infatti, è quello di creare una vera e propria rete tra i Comuni del Veneto e delle altre regioni in modo che con lo stesso strumento il cittadino possa muoversi con facilità nei diversi territori. La grafica è molto accattivante e dalla facile leggibilità. Le sezioni sono differenti e ben strutturate. Nella sezione “Comune” gli uffici comunali sono elencati in ordine alfabetico per una ricerca veloce mentre apparirà in modo evidente se in quel momento l’ufficio risulta aperto o chiuso. Nella sezione “Intorno a te” si trovano eventi, parchi e mercati con la possibilità di capire in modo immediato il luogo più vicino rispetto al punto in cui il cittadino si trova. C’è anche la sezione “Scopri”, dedicata a monumenti, itinerari, musei, teatri, cinema. Nella sezione “Utilità e Servizi” si trovano per esempio gli uffici postali. Non mancano i servizi di trasporto pubblico, i parcheggi e le casette dell’acqua. E poi i servizi per i giovani e per gli anziani, le scuole e il link diretto ai turni delle farmacie, gestito direttamente da Federfarma Vicenza. L’applicazione è pensata anche per mappare la città per l’accessibilità di persone con difficoltà motorie.