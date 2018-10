Vicenza città della creatività con Abilmente Autunno 2018

Abilmente Autunno, la grande Festa della Creatività organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), apre giovedì 18 ottobre in Fiera di Vicenza. Oltre 1000 eventi, centinaia di corsi, laboratori e workshop per adulti e bambini all’insegna del Do It Yourself

Torna in Fiera di Vicenza, da giovedì 18 a domenica 21 ottobre 2018, la 32ma edizione di Abilmente Autunno. La grande festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) si conferma un’occasione unica in cui vivere esperienze legate al Do It Yourself con oltre 1000 eventi, mostre internazionali, workshop, corsi e dimostrazioni con le creative e Youtuber più seguite d’Italia.

Abilmente Autunno è in programma fino a domenica 21 ottobre (padiglioni 1, 2, 6, 7 – Ingressi Ovest 1 e Ovest 3), dalle 09.30 alle 19.00. Abilmente Autunno pensa a tutti: appassionati, crafter esperti o solo curiosi, giovani e meno giovani, famiglie con bambini, insegnanti, educatori e operatori sociali.

LA NOVITÀ: IL PRIMO DRESSMAKING LAB IN ITALIA

Decine le tecniche da provare fino a domenica 21 ottobre: moda fai-da-te, crochet, maglia e uncinetto, cucito creativo e ricamo, calligrafia e tecniche su carta, riciclo e riuso creativo, home decor, bijoux, quilting e patchwork. Inoltre, nel periodo migliore dell’anno, non mancheranno tante idee originali per realizzare addobbi e regali di Natale, fare acquisti e diventare veri esperti nell’arte del “pacchetto perfetto”. Novità di Abilmente Autunno 2018, l’area “Cucito su di te – Dressmaking Lab”, format sviluppato da Abilmente in collaborazione con Gaia Segattini, designer e art director del festival WeeKenDoit, e gli sponsor Burda Style, Gutermann, GS Scampoli, Janome, Necchi, Prym, STOF fabrics e The Color Soup. Per la prima volta in Italia saranno coinvolte alcune tra le migliori esponenti della moda Do It Yourself in uno spazio laboratorio in cui imparare i segreti, le tecniche e gli stili della moda DIY grazie a decine di corsi, live show e workshop in un’atmosfera stimolante e creativa. Il Dressmaking LAB sarà anche megafono di giovani storie imprenditoriali e vetrina di brand emergenti che uniscono la riscoperta delle tecniche artigianali dellatradizione con l’uso di strumenti digitali e il gusto estetico contemporaneo.

ABILMEENTE LIVE SHOW RADDOPPIA

Tante le proposte e attività per tutta la famiglia, per quattro giorni all’insegna della manualità. Tornano e si arricchiscono, gli Abilmente Live Show. Tutti i giorni, ogni mezz’ora dalle 11.00 alle 17.30 (Hall 7), in programma tutorial, dimostrazioni e minicorsi di manualità creativa per scoprire le ultime novità del DIY e da quest’anno si aggiunge, all’interno dello spazio “Cucito su di te – Dressmaking Lab”, una seconda area live

interamente dedicata alla moda fai-da-te. Abilmente Live Show è realizzato in collaborazione con Lara Vella – Creare Insieme, Francesca Blasi – Creazionedatmosfere, Molly Makes, Calligraphy Gang, Vintage Paint, Magliuomini e l’Ass. Sul filo dell’arte, Renkalik, Fab Croc per Mez Cucirini, Mundel, Daniela Carreri – Miss Mischette, Luisa De Santi – Crochet Doll, Marisa Fabris – Aliqua Re, Elena Marconato – Creare a scuola, Wilma Strabello, Incartesimi di Monica Dal Molin. Programma Abilmente Live Show aggiornato su

www.abilmente.org.

ABILMENTE AUTUNNO, UN EVENTO ESPERIENZIALE

Decine anche i corsi e i workshop all’interno dei quattro padiglioni. Nella Hall 7 – La fabbrica dei sogni, luogo giusto in cui trovare tutto il necessario per il cucito creativo, la moda fai-da-te, il patchwork, il crochet e il tricot, il bijoux e molto altro, decine di dimostrazioni dal vivo ogni giorno con i Master Creative Show organizzati da Edizioni Lumina e tante attività per imparare il cucito creativo con #NecchiLab – Scuola di cucito by Necchi. Inoltre corsi e dimostrazioni di Patchwork e Quilting nello spazio Associazioni Patchwork a cura delle cinque associazioni Venete più rappresentative Associazione Ad Maiora (Verona), Casa Patchwork & Quilting (Bassano del Grappa – Vicenza), Dodi Quilt (Vicenza), Passione Patchwork (Padova) e Patchwork Idea (Treviso), in collaborazione con Le Torri e Mez Cucirini.

Nella Hall 6 – Idee brillanti, l’area in cui lasciarsi ispirare da dimostrazioni e corsi pratici, la Via delle Idee, lo spazio dedicato alle tendenze con una selezione delle migliori creative e blogger italiane. Con Carta e oltre, per imparare l’intreccio creativo con carta di riciclo, con Nerina Fubelli di Crazy Crochet, per sferruzzare con tecniche fuori dagli schemi e con Francesca Blasi – Creazione D’atmosfere che dispenserà trucchi e consigli di home decor, restyling e relooking per rinnovare la casa. E ancora, Luisa De Santi – Crochetdoll, insegnerà come le tecniche d’aguglieria possano diventare strumento d’arte, Bonnini Erika di EB MOSAICO, consentirà di cimentarsi con l’arte del mosaico anche senza avere esperienza. Elisabetta e Daniela – Gioielli in pietra di Vicenza, mostreranno come lavorano rame, ottone ed alluminio, abbinandoli alla pietra di Vicenza, Emma Fassio, insegnerà diverse tecniche di lavorazione a maglia e uncinetto, Monica Dal Molin di Incartesimi, stupirà con idee decorative con la carta adatte per cerimonie e allestimenti. Julie Romero Paris, insegnerà come realizzare bijoux di alta moda con la tecnica Luneville, Anita Vittur de L’angolo di Anita, farà conoscere l’“home dress”, l’abbigliamento per la casa, Likapa Design terrà corsi per dipingere i tessuti naturali con tè e caffè, fare collane di Balsa e creare accessori con materiali di scarto. Wilma Strabello presenterà una linea di accessori realizzata con bachi da seta e Jolanda Violante, bijoux in un mondo di musica e di perle. Nella Hall 6 anche un’area dedicata alla bellezza con un team di acconciatori, consulenti d’immagine, estetisti, truccatori di Confartigianato Vicenza.

Per chi cerca il posto in cui staccare la spina, nella Hall 2 – Prenditi il tuo tempo, il Salone del ricamo e delle

tecniche antiche un ricco programma di corsi per immergersi nell’arte secolare del ricamo e del merletto con

oltre 30 scuole di ricamo, 10 creative innovative e 35 espositori specializzati.

Nella Hall 1 – Ricordati di me, tanti corsi base e avanzati per avvicinarsi al mondo dello scrapbooking grazie ad ASI, l’Associazione Scrappers Italia e tantissime idee per giocare con decoupage, cake design, carta, colore, stencil, home decor, legno, washi tape.

ABILMENTE AUTUNNO PER BAMBINI E INSEGNANTI

Non mancheranno le occasioni anche per coinvolgere i bambini. La libreria Il Nastrino blu di Marica Scacco accoglierà i più piccoli con tante attività ludiche, letture animate, laboratori e momenti di creazione collettiva, utilizzando l’arte e la musica. ASI sarà presente con un’area sperimentale in cui colorare e creare in totale relax. Abilmente coinvolge anche gli insegnanti con Vicenza Educational Lab, progetto promosso Italian Exhibition Group (IEG), Confartigianato Vicenza, Comune di Vicenza e Camera di Commercio di Vicenza.

Vicenza Educational Lab sarà un’occasione di incontro educativo, uno spazio per imparare a guardare la realtà usando tutti i “sensi” con due laboratori: Laboratorio Lapbook di Elena Marconato e il Laboratorio Tracce di Colore di Maria Serena Meneghetti.

MOSTRE E INIZIATIVE SPECIALI

Ad Abilmente Autunno trovano spazio diverse iniziative speciali e mostre. Tra queste “DIRITTI E ROVESCI”, area a cura delle Associazioni “Sul Filo dell’Arte” e “Magliuomini” a sostegno dell’iniziativa “Una rosa bianca per Martina e Alessia” promossa dall’Associazione LatinaKnitCrochet. Nel knit café floreale sarà possibile acquistare una spilla con rosellina confezionata per la raccolta fondi e realizzare delle rose bianche che il 25 novembre a Cisterna di Latina, in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere, diventeranno un’opera collettiva. L’associazione Sul Filo dell’Arte, inoltre, porterà delle ali esposte in occasione delle sfilate di Palazzo Turati per la “Milano Fashion Week”. Le pose più creative saranno fotografate con una polaroid ed arricchiranno le diverse postazioni.

Abilmente Autunno è anche DAMSS CITTÀ FUTURE, un’autentica performance d’arte, espressione della Fiber Art e ambasciatrice di un forte messaggio legato al recupero e alla sostenibilità. “Città future” è l’esposizione di come DAMSS interpretano l’evoluzione ambientale di Venezia, presentando la città lagunare veneta sotto un nuovo punto di vista, per salvare questo prezioso e unico patrimonio dell’umanità.

L’area diventerà anche passerella della nuova serie di abiti-scultura ispirati sempre a Venezia e ai tabarri dei dogi. Una sorpresa: una gondola speciale da utilizzare a piacere. Abilmente si conferma, in linea con le passate edizioni, la grande festa italiana della creatività cui Italian

Exhibition Group (IEG) dedica tre appuntamenti annuali: Abilmente Autunno (tra pochi giorni, dal 18 al 21 ottobre 2018, Fiera di Vicenza), Abilmente Primavera (dal 21 al 24 marzo 2019, Fiera di Vicenza) e Abilmente Roma (conclusasi lo scorso 30 settembre 2018, in Fiera di Roma) per un totale di oltre 2500 eventi all’anno dedicati a tutti gli appassionati di manualità creativa e Do It Yourself.

