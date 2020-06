Vicenza città, a maggio 10 multe per “i furbetti dei rifiuti”

Prosegue la lotta allo scorretto conferimento dei rifiuti.

Nelle scorse settimane, con l’utilizzo del sistema di videosorveglianza mobile, la polizia locale ha controllato le isole ecologiche della città, in particolare quelle di via Cairoli, viale Trieste, via Scarpa e via Torino, anche in seguito alle segnalazioni giunte dai cittadini.

Sono state in tutto 10 le violazioni accertate nel mese di maggio, per le quali sono scattate 9 sanzioni da 300 euro e una da 50 euro.

In viale Trieste sono stati sette i conferimenti scorretti di rifiuti che hanno portato a sei sanzioni da 300 euro l’una per abbandono di vari sacchi di rifiuti a terra, anziché all’interno dei cassonetti, oltre a una sanzione da 50 euro per disordine igienico-ambientale nell’isola ecologica.

Altre tre sanzioni per conferimento scorretto di rifiuti sono scattate nelle aree di via Scarpa (una da 300 euro) e via Torino (due da 300 euro).

I controlli in viale Europa e via P. da Palestrina hanno, invece, verificato situazioni di rispetto delle regole, come anche in via Cricoli dove, al momento, non sono state riscontrate violazioni nelle modalità di conferimento dei rifiuti.

Ulteriori controlli mirati sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale in borghese in altri luoghi della città.