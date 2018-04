VICENZA – Cisl inaugura il primo spazio di coworking italiano

Uno spazio accessibile con orari flessibili e costi ridotti, per fornire un aiuto concreto a lavoratori autonomi, freelance, liberi professionisti o a chi sta iniziando un nuovo progetto lavorativo. Vuole essere questo il nuovo coworking inaugurato qualche giorno fa presso la sede di Cisl Vicenza, un’iniziativa che rappresenta una novità assoluta a livello nazionale, essendo l’organizzazione sindacale vicentina la prima in Italia a proporre ai cittadini un servizio di questo tipo. Come noto, un coworking è un ufficio condiviso nel quale ogni utente ha a disposizione una postazione dove svolgere il proprio lavoro, ma anche incontrare altri professionisti con i quali confrontarsi e trovare opportunità di collaborazione. Il tutto con un costo “tutto compreso” molto inferiore rispetto al mantenimento di un ufficio tradizionale e la possibilità di entrare in contatto con altri professionisti che hanno scelto di utilizzare gli stessi spazi. Più in dettaglio, il nuovo coworking di Cisl Vicenza si compone di quattro postazioni (ma è già prevista la possibilità ampliare gli spazi a disposizione) che saranno gestite tramite PartitaViva, lo sportello dell’organizzazione sindacale vicentina dedicato a tutte le necessità dei liberi professionisti. Innovative saranno anche le modalità di accesso: non tramite un affitto mensile, come avviene generalmente in questo tipo di strutture, ma acquistando abbonamenti composti da un certo numero di ore da utilizzare liberamente, per data e orari, secondo le reali esigenze del lavoratore. Sarà sufficiente collegarsi tramite Internet ad un gestionale per verificare la disponibilità di una postazione quando si desidera usufruirne e quindi prenotarla. Il tutto con un ulteriore vantaggio, tutt’altro che secondario: il servizio sarà offerto con tariffe agevolate rispetto ai normali costi di mercato, essendo il progetto – come tutti i servizi di Cisl Vicenza – senza fini di lucro. A spiegare le ragioni dell’iniziativa è il segretario provinciale di Cisl Vicenza Raffaele Consiglio: «è un dato di fatto che negli ultimi anni il mercato del lavoro sia cambiato profondamente e noi come Cisl Vicenza abbiamo il dovere di essere il sindacato di tutti i lavoratori, sia sul piano della tutela dei diritti e della rappresentatività, sia fornendo servizi e supporto concreti. In questa prospettiva, offrire uno spazio di questo tipo ai lavoratori autonomi rappresenta un’iniziativa perfettamente coerente con i nostri valori e obiettivi». Anche perché da un’indagine preliminare realizzata tra gli utenti dello sportello PartitaViva è emerso che sono molte e piuttosto diversificate le esigenze dei lavoratori autonomi che possono trovare risposta nel nuovo coworking del Sindacato: c’è naturalmente chi ha appena avviato un’attività in proprio – o si appresta a farlo – e non può ancora permettersi un ufficio tutto suo, ma c’è anche chi desidera semplicemente smettere di lavorare da casa per separare meglio la vita professionale da quella privata, o ancora chi lavora come dipendente part time e in parallelo sta portando avanti un’attività in proprio per la quale necessità di un ufficio solo per poche ore al giorno; infine, non mancano i professionisti con un ufficio fuori Vicenza che necessitano di un punto di appoggio in città, per incontrare i clienti del capoluogo o per lavorare in tranquillità tra un appuntamento e l’altro. «Da quando abbiamo avviato lo sportello PartitaViva, nel 2015 – spiega Federica Bressan, responsabile dello sportello – abbiamo incontrato tante persone con esigenze specifiche variegate, ma accomunate dal bisogno di avere un unico interlocutore con cui affrontare tematiche diverse e a volte interrelate come gli aspetti fiscali, previdenziali e legali. Ci siamo anche resi conto dell’importanza di avere un luogo di incontro, di confronto, di scambio, e per questo abbiamo individuato questo spazio di coworking che è dedicato sia al lavoro dei liberi professionisti, o potenziali tali, sia alla creazione di serate o eventi per favorire le relazioni e il networking tra le persone». Il nuovo coworking rappresenta così un’opportunità di grande rilevanza per i liberi professionisti vicentini, che si affianca agli altri servizi che i lavoratori autonomi possono trovare rivolgendosi allo sportello PartitaViva di Cisl Vicenza. Tramite il servizio contabile e fiscale, ad esempio, è possibile avere una consulenza sul tipo di partita Iva da aprire e sul cambio del regime fiscale al quale aderire, ma anche essere assistiti per la gestione di tutti i principali adempimenti amministrativi. E ancora, è possibile richiedere una consulenza legale per la corretta stesura dei contratti con i clienti, così come per il recupero crediti, oltre che in caso di vertenze su collaborazioni a partita iva assimilabili nelle condizioni di lavoro ad un’attività svolta come dipendente. Non manca poi la consulenza previdenziale, per accedere ad agevolazioni quali bonus bebè, maternità e paternità, valutare piani previdenziali integrativi o ancora riscattare gli anni di studio all’università ai fini pensionistici. Il tutto a prezzi convenzionati e con l’assistenza di consulenti qualificati.