VICENZA – Cisa: pubblicato avviso esplorativo la nomina di un componente del Cda

(foto da mostra: “Il mistero del volto”)

Il sindaco deve procedere alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio, pertanto è stato pubblicato un avviso esplorativo nel sito www.comune.vicenza.it, nella sezione Pubblicazioni on line, nomine e designazioni al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/nomine.php/220100

Gli interessati alla candidatura devono presentare il proprio curriculum, in cui indicare esperienze, competenze e conoscenze di cui dispongono, all’ufficio protocollo generale del Comune (corso Palladio 98) entro le 12 del 29 marzo 2019. Le candidature possono inoltre essere trasmesse tramite email all’indirizzo segreteriagen@comune.vicenza.it o tramite pec a vicenza@cert.comune.vicenza.it

Al curriculum, come specificato nell’avviso, vanno allegati una dichiarazione di adesione agli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale, una dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo statuto comunale e dallo statuto dell’ente, l’elenco degli incarichi che si ricoprono o che si sono ricoperti nei due anni precedenti la data di presentazione della candidatura (anche se nel frattempo sono cessati), un elenco delle eventuali condanne subite per reati commessi contro la pubblica amministrazione, copia del documento di identità.

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire, in modo non vincolante per il Comune di Vicenza, la partecipazione e la consultazione dei candidati interessati. In ogni caso, l’amministrazione si riserva la facoltà di valutare anche soggetti diversi o ulteriori rispetto alle candidature presentate.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla segreteria generale del Comune (corso Palladio 98 – 0444 221163, segreteriagen@comune.vicenza.it).