VICENZA – Cinese picchiata in un bar: è giallo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

La Polizia di Stato di Vicenza è stata chiamata ieri poco dopo le 13 all’interno del bar Smemorando in via Lago di Molveno, chiamata da una donna cinese che era stata colpita al volto da un connazionale.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti vi hanno trovato la titolare del bar, 50enne di nazionalità cinese, assieme alla figlia 18enne. Le due hanno raccontato agli agenti che, poco prima, una donna connazionale era entrata nel locale e si era diretta verso la sala slot machines. Mentre stava giocando, è stata avvicinata da un uomo, anch’egli cinese. I due si sono diretti assieme verso il banco del bar e di lì a poco hanno iniziato una accesa discussione al termine della quale lui l’ha colpita con due violenti pugni al volto, poi dileguandosi. La vittima dell’aggressione ha chiamato gli agenti ma si è dileguata a sua volta prima che arrivassero, facendosi anche negare al telefono. Non si sa il motivo dell’aggressione e non si conosce, per ora, l’identità dei due protagonisti del confronto.