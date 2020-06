VICENZA-CINA: Verso patto di amicizia con Guiyang

Video conferenza questa mattina alle 9 in sala giunta tra il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ed il suo collega Chen Yan, primo cittadino della città cinese di Guiyang che nel periodo della quarantena si era distinta per un’importante donazione di materiale sanitario come mascherine, guanti e camici, fatto recapitare a palazzo Trissino.

“E’ stata l’occasione – dichiara il sindaco Francesco Rucco – per rinsaldare i rapporti in vista della stipula, ormai imminente, del Patto di amicizia tra le due città, ma anche per ringraziare di persona il sindaco e tutta la comunità di Guyang per il loro generoso gesto”.

La video conferenza è stata voluta per sostituire in qualche modo la visita ufficiale prevista per lo scorso fine maggio, quando il sindaco ed il consigliere comunale Leonardo De Marzo, delegato alle relazioni internazionali, avrebbero dovuto raggiungere la città cinese in occasione della fiera mondiale del comparto hi-tech.

“Stiamo lavorando – ribadisce il sindaco di Vicenza – per dare un seguito alla creazione dei gruppi di lavoro dedicati ad alcune macro aree di intervento a livello industriale e commerciale per quanto riguarda lo sport, la cultura, il turismo e lo sviluppo tecnologico. Vicenza e provincia possono fare sistema con delegazioni ufficiali mirate a creare uno sviluppo fondamentale del business per le imprese beriche anche in chiave di ripresa post Covid”.

“Esprimo soddisfazione – afferma il consigliere comunale Leonardo De Marzo – per essere riuscito a far parlare i due sindaci in modo diretto, amichevole e costruttivo anche nell’ottica di proseguire nei passaggi ufficiali verso il Patto di amicizia ed un futuro gemellaggio tra le due città, in vista di un prossimo viaggio che speriamo possa avvenire a settembre durante la locale fiera del “Food and Beverage”. Ringrazio la ditta Adifly che ha permesso il collegamento internazionale a titolo gratuito.

Ad affiancare il sindaco in sala giunta c’erano il consigliere Leonardo De Marzo delegato alle relazioni internazionali, il capo di gabinetto Luca Milani, il direttore al sociale dell’Ulss 8 Berica Giampaolo Stopazzolo e Nicola Paulon, presidente dell’associazione Paolina Paulon.

In collegamento dalla Cina oltre al primo cittadino c’erano il suo vice Sun Zhiming, il segretario generale Xu Junsong e i direttori agli affari esteri Zhang Mingquan, al sociale Liang Xiangquan, all’educazione Zhou Jin, al commercio Liu Lisha, alla cultura e turismo Yuan Yunlong e allo sport Liang Shulian.