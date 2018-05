VICENZA- Cicero: “Sul sociale di gioca il futuro della città”

Il Consigliere comunale Claudio Cicero interviene sulla gestione politica e amministrativa dell’importante assessorato ai Servizi Sociali.

“Quando dico che una così importante delega deve essere gestita mi riferisco al disastro di approssimazione fatto dall’assessore Sala in questi ultimi anni.

Il tema nomadi non è stato mai non dico risolto ma neppure affrontato: la vigilanza sui campi nomadi, sul pagamento delle bollette, su chi effettivamente occupi le piazzole pagate dai vicentini è inesistente e non vi è traccia di alcun provvedimento per far rispettare un Regolamento voluto da questa Amministrazione solo per esigenze elettorali.

Il problema delle carovane di nomadi e camper che da mesi fanno la spola tra vari parcheggi della città è stato affrontato senza successo a suon di ordinanze, con l’unico risultato di spostare progressivamente il problema e senza alcun intervento della delega politica ai servizi sociali.

La marginalità è in continuo aumento, con fenomeni di degrado in alcune precise aree del centro storico, Basilica Palladiana compresa, per i quali non si vede alcun intervento, con nostri concittadini costretti a dormire sui marciapiedi o nelle nicchie dei monumenti.

E’ poi notizia di oggi l’ennesimo fallimento dell’assessore Sala. I container, installati in via Battaglione Framarin, che dovrebbero offrire riparo ai senza tetto, saranno rimossi senza alcuna soluzione alternativa, che per noi si declina invece prima di tutto nell’ampliamento dell’Albergo Cittadino. Una città attenta ai suoi abitanti -e per primi ai più deboli- non può accettare una soluzione fatiscente come i container e, soprattutto, non può accettare che non vi siano soluzioni alternative. Queste persone finiranno per strada, ad aumentare il degrado del nostro centro storico. L’inerzia e l’incapacità gestionale dell’assessore Sala sono sconcertanti, come sconcertante è sentir dichiarare che ‘non abbiamo trovato un’area alternativa’.

Sono questi tutti temi costantemente segnalati dalle opposizioni, ma che hanno ricevuto il totale silenzio dell’Amministrazione Variati. Purtroppo la proposta politica del candidato Dalla Rosa è in perfetta continuità con questo disastro, con Isabella Sala predestinata ancora ai Servizi Sociali ove produrre altri disastri. Per Vicenza è invece necessario un cambiamento, che la politica e la capacità amministrativa del centrodestra possono garantire: superamento immediato dei campi nomadi, strutture di ricovero adeguate alle esigenze e lotta al degrado lungo le nostre strade, in centro storico come in periferia.”.