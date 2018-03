VICENZA – Ci sono ancora locali per le associazioni: ecco il bando, domanda entro il 30 aprile

Associazioni, pubblicato il bando per la concessione di alcuni locali di proprietà del Comune

Ancora spazi all’ex scuola Giusti, in via Arzignano, contra’ Stalli, via Pajello. Domande entro il 30 aprile

E’ stato pubblicato l’avviso per la concessione ad associazioni ed enti di alcuni locali di proprietà del Comune.

Si tratta principalmente di 8 locali all’ex scuola elementare Giusti, 2 all’ex ufficio Leva di via Arzignano, uno in contra’ Stalli, uno in via Pajello.

Le concessioni attuali sono infatti scadute.

La domanda va presentata entro le ore 12 di lunedì 30 aprile a mano o tramite servizio postale all’Ufficio Patrimonio, in piazza Biade 26, ovvero via pec all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it.

L’avviso con le modalità di presentazione dell’istanza, i canoni e i criteri di valutazione è pubblicato sul sito del Comune al link:

http://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/195098.