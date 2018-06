VICENZA – Chiusura di piazza, stradella e contrà San Pietro domani

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Per consentire lo svolgimento della “Processione per San Pietro e San Paolo”, con la sfilata della Ruetta, in programma venerdì 29 giugno, sono previste modifiche alla circolazione.

Venerdì 29 giugno dalle 21 alle 21.50 e comunque fino a cessate esigenze, rimarranno chiuse piazza San Pietro, stradella San Pietro e contra’ San Pietro.