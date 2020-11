VICENZA – Chiuso impianto cremazione cimitero fino al 7 gennaio

L’impianto di cremazione al Cimitero maggiore di Vicenza non sarà funzionante dal 27 novembre 2020 al 7 gennaio 2021 per consentire l’installazione della seconda bocca di forno completamente finanziata da Amcps per una spesa complessiva di 740 mila euro, iva compresa, che consentirà di rispondere alle numerose richieste in tempi più rapidi.

Pertanto in questo periodo non potranno essere eseguite cremazioni o ritiri di salme e resti nell’impianto di Vicenza.

Il servizio sarà comunque garantito dal gestore, Valore Città Amcps, che continuerà a ricevere le richieste dalle imprese di onoranze funebri e indicherà in quale impianto consegnare la salma tra quelli di Padova, Verona, Spinea e, se necessario, Mantova e Ferrara. Prima di tutto si terrà conto delle esigenze dei residenti a Vicenza e nei comuni convenzionati. Le tariffe rimarranno inalterate.