VICENZA – Chiude Van Gogh, tra gusto e sapori

La mostra in Basilica palladiana “Van Gogh, tra il grano e il cielo” chiuderà i battenti il prossimo weekend, facendosi ricordare come una delle esposizioni di maggior successo in Italia, con numeri da record in termini di visitatori. Gli ultimi due giorni di apertura saranno ricordati anche per un altro evento “Welcome to Vicenza”, nato come cornice ideale per chiudere in bellezza la mostra: i ristoratori e i titolari di bar del centro storico offriranno, a chi è in fila per ammirare i capolavori del maestro olandese, il sabato la colazione, il pranzo e la cena; la domenica, ultimo giorno dell’esposizione, la colazione e il pranzo. L’iniziativa è coordinata da Confcommercio Vicenza. Stando alle previsioni, saranno circa 5mila le persone che riceveranno gli omaggi offerti dagli operatori del centro di Vicenza. Saranno serviti per colazione: caffè, cappuccino, brioches e biscotti, a cura di Espressamente Illy e Bar alle colonne, mentre per il pranzo e per la cena saranno distribuiti degli assaggi di piatti caldi, preparati prevalentemente con gli ingredienti della tradizione vicentina Si va dal classico “Polenta e bacalà” de Il Ceppo Bistrot del bacalà all’ “Asiago di malga e sopressa nostrana” di A Tavola con Alessandro, ma anche: “Focaccia alla curcuma con patate di Rotzo ed erbe di campo” preparata da Silene bio bottega &cucina; “Bignè al nero di seppia, senza glutine, con ripieno di baccalà mantecato su salsa verde rucola fresca” offerti da il Ristorante Al Pestello; “Ravioli alle erbette saltati agli asparagi” preparati da Bar Borsa; “Sarde in saor” de La bottega cicchetteria da Claudio; “Zucca baruca, il tortello” de il Ristorante Fuori Modena; “Orzotto al Morlacco del Grappa e radicchio” de Il Garibaldi; “Crema di cannellini con cozze e vongole” offerta da Massimo Gusto. Saranno inoltre servite le birre artigianali vicentine del Birrificio Birrone e Birrificio Ofelia a cura di The Drunken Duck Refettorio birraio; i vini del Consorzio tutela Vini Doc Breganze e de Le Vigne di Roberto; la colomba al mandarino e la mini pasticceria di Loison Pasticceria. La postazione con le prelibatezze vicentine sarà posizionata nell’androne della Basilica, a fianco del Museo del Gioiello. Saranno gli operatori a servire le persone in fila per la mostra, portando loro gli assaggi. In pratica chi è in fila, non perderà il proprio posto e potrà, nell’attesa, gustare un tocco di vicentinità in vari sapori. Sostengono l’iniziativa la Cassa Rurale di Brendola e le seguenti attività del centro storico di Vicenza: Self Restaurat Righetti, Antico Hotel Vicenza, Hotel Palladio, Ristorante Biasio Centro, Antica Casa della Malvasia, Osteria Porton del Luzzo, Bar Tazza D’oro, Ristorante Antico Guelfo, Gran Caffè. Posate e bicchieri biodegradabili e compostabili sono offerti da Ecozema La portavoce del gruppo Ivana Boscolo de “Il Ceppo-Bistrot del Bacalà”, consigliere della sezione 1 del centro storico Confcommercio, commenta così l’iniziativa: “E’ il nostro grazie all’Amministrazione comunale e al curatore della mostra Marco Goldin per questo evento di grande successo e, soprattutto, un arrivederci alle migliaia di persone che si sono godute la nostra città. Agli ultimi visitatori della mostra Van Gogh vogliamo lasciare un ricordo ancora più particolare, che include un’accoglienza speciale da parte degli operatori commerciali di Vicenza e i sapori della cucina del territorio”. “All’esposizione su Van Gogh va dato il merito di aver dato ulteriore notorietà a Vicenza, consolidando le chances della città di essere inclusa tra le mete turistiche che meritano senz’altro una visita – commenta Sergio Rebecca, presidente della Confcommercio di Vicenza -. Chiusa la mostra si dovrà lavorare per mantenere questa notorietà, magari puntando su altri eventi di livello. Nel frattempo godiamoci il prossimo week end che si preannuncia molto affollato di turisti, come quelli che si vorrebbero avere in città anche quando a fare da richiamo ci saranno esclusivamente la grandezza dei monumenti palladiani e i tesori presenti nei nostri musei”.