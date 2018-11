VICENZA – Cgil, inaugurato lo sportello anti-violenza

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

E’ stato inaugurato oggi lo sportello anti-violenza e anti-discriminazioni della Cgil di Vicenza e provincia nella sede di via Vaccari, 128 nel capoluogo. E’ aperto a tutti e in particolare a lavoratrici e lavoratori e pensionate e pensionati. “Vi si accede – fanno sapere dalla Cgil – per ora chiamando lo 0444 564844 o attraverso l’e-mail: segreteria@cgilvicenza.it. Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la Cgil, a tutti i livelli, si è molto impegnata sul tema molestie, mobbing, discriminazioni nei luoghi di lavoro e siamo quindi molto soddisfatti di poter offrire anche questo servizio al nostro territorio”.