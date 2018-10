VICENZA – CERCANSI DISPERATAMENTE OSS

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Roberto Volpe, presidente regionale dell’Uripa, l’Unione Regionale Istituti Per Anziani Della Regione Veneta, denuncia la situazione di emergenza in cui si trovano le case di riposo oggi per mancanza delle figure Oss, gli Operatori Socio Sanitari. Una crisi vocazionale ed occupazionale che aumenta ogni giorno di più. Servizio di Paolo Usinabia.