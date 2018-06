VICENZA – Cercando il lavoro: un seminario gratuito sulla multiculturalità

È aperto a tutti il seminario gratuito sulla multiculturalità e sull’internazionalizzazione attraverso la lingua inglese che si terrà giovedì 28 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, a Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12. Esperti di mobilità internazionale, europrogettazione e mercato del lavoro offriranno informazioni e spunti di riflessione sulle opportunità di lavoro offerte dalla Comunità Europea. In particolare, Stefano Cardinali dell’Istituto Poster parlerà dell’origine del progetto, dei risultati e degli interventi futuri. A seguire Gianni Girelli di Penta Formazione affronterà il tema del mercato del lavoro a Vicenza in una prospettiva Europea. Francesca Borga di EPC illustrerà la progettazione Europea per la pubblica amministrazione mentre Bernd Faas di Eurocultura spiegherà quali sono le opportunità di internazionalizzazione per le risorse umane. Il workshop – organizzato da Cercando il lavoro, Penta Formazione e Istituto Poster – conclude un progetto finanziato dalla Regione Veneto che ha interessato 50 collaboratori della pubblica amministrazione dei Comuni di Vicenza, Monteviale e Quinto Vicentino.