VICENZA – Cercando il lavoro si trasferisce a Palazzo Trissino

Domani, giovedì 18 ottobre, lo sportello Cercando il lavoro dell’ufficio politiche del lavoro effettuerà il trasloco dei propri uffici da Palazzo ex Aci, in piazzetta San Biagio, a Palazzo Trissino, in corso Palladio 98.

Cercando il lavoro riaprirà al pubblico al terzo piano di Palazzo Trissino già da venerdì 19 ottobre con orari e numeri di telefono invariati.