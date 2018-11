VICENZA – Cercando il lavoro, primo incontro con Berlino

Per la prima volta il Comune di Berlino ha scelto Vicenza per uno scambio di esperienze sul tema dei rifugiati: ad essere coinvolti nel progetto sono stati i dipendenti dei due Comuni insieme ai colleghi dell’ente regionale dei rifugiati della Regione Berlino. Alla presenza dell’assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino e di alcuni funzionari del Comune di Vicenza – uffici politiche del lavoro, politiche comunitarie e servizi sociali -, si è tenuto un seminario tecnico sul confronto tra i processi di gestione e regolamentazione dei flussi dei rifugiati nelle due città, analizzandone differenze e punti di contatto. I 10 funzionari tedeschi presenti hanno, così, potuto conoscere le modalità di gestione di Vicenza, scoprendone similitudini e differenze, nonché problematiche comuni che necessitano di ulteriori approfondimenti in entrambi i Paesi. La delegazione della capitale tedesca ha avuto modo di conoscere, inoltre, alcune realtà territoriali che, come Vicenza, gestiscono lo SPRAR e di apprezzare alcune modalità operative messe in campo dagli operatori vicentini. L’incontro si è concluso in sala Stucchi con un saluto dall’assessore Maino e con la richiesta da ambo le parti di allacciare maggiormente i rapporti tra le due città anche su altre tematiche di pubblico interesse. Lo scambio tra i due Comuni rientra nell’ambito del progetto Cercando il Lavoro del Comune di Vicenza, supportato, in questo specifico contesto, da Eurocultura, nel quadro del programma Erasmus+, volto ad incentivare la reciproca conoscenza tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione Europea, che finanzia questi scambi.