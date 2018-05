VICENZA CENTRO – Raffica di furti di profumi: in un negozio rubata merce per 4.600 euro da gennaio

La denuncia presentata alla Polizia di Stato di Vicenza può sembrare tardiva, perché arriva probabilmente dopo la fase di inventario, ma ha il pregio di riassumere il danno subito dal primo gennaio al 24 maggio in uno dei negozi di profumi più in voga del centro storico di Vicenza, Douglas.

Dal negozio, in una quarantina di occasioni, sarebbero stati prelevati almeno 50 profumi e prodotti per l’estetica delle migliori marche per un valore complessivo di 4600 euro. In alcuni casi sono stati rubati diversi prodotti esposti assieme. Si tratta di prodotti ad alto valore aggiunto, facilmente rivendibili al mercato nero.