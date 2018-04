VICENZA – I cent’anni di Amenduni, Donazzan: “Ambasciatore di Vicenza nel mondo”

In occasione del centesimo compleanno dell’ingegner Nicola Amenduni interviene l’Assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan. “Un uomo straordinario partito dalla Puglia ed approdato a Vicenza facendola diventare la sua Città per scelta e per amore. Un grandissimo industriale che ha fatto parlare di sé e delle Acciaierie Valbruna in tutto il mondo. Suggerisco al sindaco Variati, in questo suo compleanno eccellente, di nominare l’ingegner Nicola Amenduni Ambasciatore di Vicenza nel mondo. Quando il sindaco era Enrico Hüllweck fu istituito un riconoscimento per quei vicentini che avevano dato lustro alla Città oltre i propri confini: fu un peccato averlo tolto, visto che rinforzava l’identità contemporanea di Vicenza e legava ancor di più la persona indicata alla Città stessa. Nicola Amenduni con il suo lavoro e la sua tanta beneficenza, in primis per il nostro ospedale San Bartolo, è certamente il più vicentino tra tanti vicentini nati in città.”