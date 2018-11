VICENZA – CELLULARI IN CLASSE: UTILI O DANNOSI?

Viviamo in una società in cui il modo di comunicare è cambiato notevolmente, grazie all’utilizzo di internet e del telefono mobile. Ma sulla stragrande maggioranza dei siti Web delle scuole italiane fa bella mostra, tra le tante, la circolare che vieta l’uso del cellulare in classe, una sorta di “vietato l’utilizzo degli smartphone in classe, voi ch’intrate”. Ma cosa ne pensano i Vicentini? Servizio di Ottavia Castegnaro.