VICENZA – Celebron: “Piena sinergia con Questura e agenti sull’operato in città”

“C’è piena sinergia con la Questura rispetto al grande lavoro che la Polizia di Stato sta facendo in città per combattere il degrado a fianco dell’Amministrazione comunale. Lasciamo che eventuali responsabilità vengano chiarite da chi di competenza. Il lavoro che gli agenti e le forze di polizia fanno è esemplare. Il nostro impegno, da amministratori, è quello di collaborare per avere una città più sicura”. Queste le parole del segretario cittadino della Lega Matteo Celebron che interviene rispetto a quanto accaduto venerdì sera in un locale di Pescherie Vecchie dove una gang di giovani di colore ha seminato il panico alla movida cittadina e la polizia locale, dopo essere intervenuta, ha multato una delle vittime dei tafferugli.