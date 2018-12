VICENZA – Capodanno solidale con “Quelli dell’ultimo”

Esiste un modo diverso per festeggiare l’ultimo dell’anno, una maniera alternativa dello stare assieme, condividendo non solo il divertimento che questa ricorrenza reca con sé, ma anche il servizio e la vicinanza nei confronti di chi ha bisogno del calore umano e di una parola di conforto. Il capodanno alternativo lo propone l’iniziativa “Quelli dell’ultimo”, giunta alla dodicesima edizione: nata per volontà di un gruppo di giovani di Vicenza, in collaborazione con Caritas Diocesana Vicentina e Pastorale Giovanile della Diocesi di Vicenza, si rivolge ai giovani dai 16 ai 35 anni, invitati a vivere l’ultimo dell’anno all’insegna dell’incontro, della prossimità, dell’amicizia e appunto del divertimento all’interno di diverse realtà che accolgono anziani, persone con disagio mentale o con disabilità, persone senza dimora. Come dice uno slogan dell’iniziativa, non si tratta tanto di “andare a fare”, quanto di “andare a stare”, perché “Quelli dell’ultimo” è un capodanno da condividere.

Le strutture con cui l’evento collabora sono dislocate all’interno della provincia di Vicenza: si tratta di circa 40 realtà tra case di riposo, strutture per infanzia, adolescenza e famiglia, disabilità, servizi per il reinserimento sociale, le tossicodipendenze, il disagio psichico e strutture che accolgono persone senza fissa dimora.

Il ritrovo per i partecipanti, che hanno tempo fino al 23 dicembre per iscriversi sul sito www.quellidellultimo.it, è fissato per lunedì 31 dicembre alle 14.00, presso la Parrocchia di San Giuseppe in via Mercato Nuovo 41 a Vicenza.

All’arrivo si versa la quota richiesta di 10 euro (comprensivi di cena e festa finale), si partecipa tutti insieme ad un momento di accoglienza e di festa e poi ci si divide in gruppi, scegliendo liberamente la realtà in cui trascorrere l’ultimo dell’anno, guidati da uno “sherpa” che la conosce e che accompagnerà il gruppo in essa.

Dopo il pomeriggio trascorso nella struttura scelta, alle 20 circa si rientra nella Parrocchia di San Giuseppe per partecipare ad alcuni laboratori, alle 22.30 si partecipa alla veglia e successivamente si termina con una cena solidale e con la super festa con cui salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo!

“Quelli dell’ultimo è una proposta generativa – spiega Alessia Miotello, referente Area Giovani di Caritas Diocesana Vicentina -. Basti pensare che un gruppo di Mercate (provincia di Lecco), che l’anno scorso ha partecipato all’evento qui a Vicenza, ha deciso di esportarlo e di organizzarlo nella loro zona. Anche quest’anno avremo comunque partecipanti da fuori diocesi, come un gruppo che arriverà dalla provincia di Milano”.

“Per qualcuno – sottolinea don Lorenzo Dall’Olmo, responsabile della Pastorale Giovanile della Diocesi di Vicenza – l’ultimo dell’anno è un giorno di maggiore solitudine. Ecco perché chi partecipa a Quelli dell’ultimo è fedele alla missione di passare del tempo insieme e di condividerlo. Il dono più bello è l’incontro con le persone e ci auguriamo, come già accade, che chi parteciperà sia stimolato a tornare nei luoghi conosciuti nell’ultimo giorno dell’anno”.

Alcune importanti informazioni:

– In alcune realtà è possibile rimanere anche per la cena, in altre no. Chi non cena nella realtà, al rientro troverà un rinfresco. Il rientro varierà da gruppo a gruppo, qualcuno pertanto rientrerà dopo la mezzanotte.

– La scelta della realtà è libera ma bisogna rispettare le indicazioni di massima di ciascuna struttura (età, numero dei componenti del gruppo, ecc).

– Se si partecipa con un gruppo numeroso di amici si chiede la disponibilità di andare in luoghi diversi.

– Se si è musicista, è possibile portare con sé uno strumento per allietare la serata.

– Non sarà possibile fermarsi a dormire dopo la festa.

#versolultimo, per estendere la propria esperienza.

Chi volesse allargare la propria esperienza di condivisione ha a disposizione #versolultimo, tre giorni di convivenza in programma il 29 – 30 – 31 dicembre nel pensionato studenti a Vicenza. Le giornate saranno strutturate con momenti di servizio, di confronto, di gioco, convivialità e amicizia, per entrare al meglio nello spirito di servizio e solidarietà che ispira questo capodanno alternativo e viverlo quindi con una marcia in più.