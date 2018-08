VICENZA – Campo Marzo: il guardiano si assopisce e gli rubano il portafogli

Forse per il gran caldo, forse perché deve rimanere diverse ore nella sua postazione di Campo Marzio, ieri pomeriggio il guardiano di 71 anni di nazionalità serba che ieri si trovava nel Parco in prossimità di via Verdi si era assopito per qualche minuto.

Il tempo, per un cittadino rumeno di 25 anni, con precedenti, per introdursi nella casetta del custode e prendersi il portafogli, contenente 18 euro, che il 71enne aveva appoggiato vicino alla sua poltrona.

L’uomo, svegliato dai rumori e accortosi di essere stato derubato, ha chiesto subito l’aiuto dei militari dell’esercito che ha loro volta hanno chiamato le voltanti della polizia.

Il ladro, assieme ad un connazionale di 35 anni era rimasto in zona ed è stato bloccato. V.T. è stato denunciato per furto.