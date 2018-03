VICENZA – Campo Marzo, beccato mentre compra droga da uno spacciatore

Ancora un’episodio di spaccio fermato dalla polizia locale vicino Campo Marzo. Più precisamente ieri pomeriggio intorno alle 17.15 in Via Btg. Monte Berico angolo Via Verdi una persona si stava intrattenendo con un soggetto di colore, che dopo avergli ceduto qualcosa si è allontanato velocemente. Il presunto acquirente invece è salito su una Mercedes e si è allontanato verso Corso SS. Felice e Fortunato. Rapidamente raggiunto e controllato, il cliente di 35 anni ha spontaneamente consegnato la sostanza appena acquistata, pochi grammi di marijuana. E’ stato comunque accompagnato all’interno degli uffici del Comando dove è stato denunciato per detenzione per uso personale.