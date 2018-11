VICENZA – Campagna Amica e Donne Impresa sostengono WIRun

Weekend ricco di eventi e di valori al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, in contra’ Cordenons n. 4 a Vicenza, uno dei 15 mercati della provincia berica, che si affiancano agli oltre 70 punti di vendita diretta presso le aziende agricole del territorio.

La tragica ed improvvisa scomparsa del dipendente di Coldiretti Vicenza, Fabio Riello, ha portato l’Associazione a decidere di rinviare i festeggiamenti per il primo anno di vita del mercato coperto di Vicenza. Ciononostante, l’attività del mercato prosegue e lo fa con eventi importanti e che fanno riflettere, oltre che, naturalmente, con il sabato dedicato alla riscoperta dell’uso di alcuni prodotti in cucina.

Sabato 24 novembre, infatti, sarà dedicato ad un laboratorio di trasformazione della mela e del finocchio, in uno stravagante abbinamento. Verranno proposte la mela e la pera in tutte le “salse”.

“Questo fine settimana rientra tra i weekend tematici dedicati ai prodotti della cucina – concludono Cerantola e Palù – pensati poiché riteniamo importante che i consumatori conoscano le loro proprietà ed il miglior impiego che se ne può fare. Mela e finocchio sono due alimenti tipici della nostra cucina, ma rispolverare alcune ricette ed ottenere dai produttori di Campagna Amica qualche suggerimento per impiegarli in modo alternativo può essere sicuramente divertente ed utile. E con l’avvicinarsi del Natale si potrebbe anche pensare a qualche piatto ad hoc”.

Domenica 25 novembre, invece, si passerà dalla cucina ad uno dei valori che fanno grande Coldiretti: il rispetto per la persona. Verrà proposta, infatti, una raccolta fondi per WiRun, in occasione della marcia Women in run organizzata per domenica e con partenza, alle ore 10, proprio da Piazza San Lorenzo, dove sorge il mercato coperto di Campagna Amica. Una corsa di 10 km oppure una camminata di 5 km, che si snoda nelle vie della città berica, per dire no alla violenza. Al traguardo i produttori del mercato coperto offriranno una calda tisana a tutte le donne che parteciperanno all’evento. Inoltre, per ogni donna che farà una spesa superiore ai 10 euro i produttori depositeranno in un’apposita urna 1 euro, in collaborazione con Coldiretti e Donne Impresa, che saranno devoluti all’Associazione Donna chiama Donna.

Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, operativo ogni sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica dalle 8.30 alle 13.00, metterà a disposizione, il sabato, il servizio di consegna della spesa in tutta la città. Facendo la spesa, inoltre, sarà possibile raccogliere i punti per avere in omaggio l’esclusivo trolley di Campagna Amica.