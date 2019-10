VICENZA – CAMISANO: Moglie stuprata e amante in casa

E’ iniziato il processo a carico di V.C. cittadino rumeno di 36 anni residente oggi a Camisano. L’uomo avrebbe violentato la moglie e le avrebbe imposto la presenza dell’amante in casa. La notizia completa è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. L’uomo è quindi accusato di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale ai danni di una donna di 29 anni, vicentina. Nel mese di giugno del 2019 il 36enne era stato allontanato dalla moglie. I fatti risalgono al 2012 e sarebbero continuati per anni. fino a che la donna non è fuggita di casa e ha denunciato il marito. Avrebbe subito anni di umiliazioni e violenze fino ad arrivare alla presenza dell’amante in casa, che dormiva nella camera matrimoniale mentre lei doveva coricarsi sul divano. Dopo la fuga della 29enne l’uomo l’avrebbe anche raggiunta fuori dal luogo di lavoro aggredendola fisicamente