VICENZA – CAMISANO – Giocano al Bingo e lasciano i bambini in auto

L’episodio è stato segnalato da un collaboratore del Bingo annesso al Centro Commerciale Palladio di Vicenza. Ieri sera alle 21.40 ha chiamato la polizia perché allertato da una addetta alla sorveglianza del centro commerciale, che aveva notato un’auto parcheggiata nella quale vi erano dei bambini piccoli. Aveva anche notato anche che due donne si erano avvicinate all’auto ed avevano portato dell’acqua ai bambini.

Dopo mezzora che i bimbi si trovavano all’interno del veicolo, una Ford Focus Station Wagon, e sospettando che le donne fossero clienti del Bingo, ha allertato la sala giochi e l’addetto a sua volta ha chiamato la polizia.

Nel frattempo l’addetto del Bingo si è avvicinato all’auto per vedere se i bambini stessero bene ma quando ha bussato al finestrino, la più grande dei tre ha preso uno smartphone ed ha allertato una delle due donne all’interno del Bingo. Queste ultime sono uscite, salite in auto e si sono dileguate prima che arrivassero le volanti della Polizia di Stato.

Dal numero di targa, il veicolo risulta intestato ad un cittadino rumeno residente a Camisano. La polizia sta facendo verifiche per risalire all’identità delle due donne.