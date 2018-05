VICENZA CALCIO – Renzo Rosso: è sua l’unica busta depositata oggi

Renzo Rosso è sempre più vicino al Vicenza Calcio? Così sembrerebbe, visto che entro le 12 di oggi era fissata la scadenza per l’invito a presentare l’offerta che, dopo le due aste deserte, si è trasformata secondo il Tribunale in “irrevocabile e libera”. E l’unica busta depositata è stata quella degli avvocati dell’estroso imprenditore bassanese. Ora non resta che attendere domani per l’apertura della busta con l’importo esatto.