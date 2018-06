VICENZA CALCIO – Maglie, kit, materiale tecnico: tutto il Lane in vendita

Il Vicenza Calcio “vende” la sua storia: in vendita al menti a partire da martedì tantissimi pezzi di storia biancorossa. Come recita il comunicato stampa:

“Possiedi, custodisci e indossa per sempre un pezzo unico della storia biancorossa. Centinaia di maglie, kit di allenamento, materiale tecnico sono a disposizione di tutti i tifosi previo contributo volontario. Pezzi unici, intonsi e usati, che racchiudono l’essenza e la storia del calcio vicentino degli ultimi anni. Non farti sfuggire questa occasione rivolta ai privati ma anche alle numerose società dilettantistiche del territorio che volessero avvalersi di capi tecnici da gara e da allenamento professionale. Potrai visionare e scegliere questi ultimi pezzi presso lo Stadio Romeo Menti, in via Schio 21 a Vicenza, straordinariamente aperto da martedì 19 giugno sino a venerdì 22 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Ti aspettiamo!”