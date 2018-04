VICENZA CALCIO – Lane, è silenzio stampa

Il curatore del Vicenza Calcio Nerio De Bortoli ha annunciato ieri sera in un comunicato l’inizio di un silenzio stampa che si protrarrà fino a fine campionato: “A tutela della Squadra e dell’intero ambiente comunico che a tutti i Tesserati e Collaboratori del Vicenza Calcio è imposto il silenzio stampa fino la fine del Campionato. Lavoriamo tutti assieme e giochiamo per l’obiettivo salvezza. Ai Tifosi che ci seguono con Fede, Passione e Affetto chiedo di continuare a farlo ancora e di credere in noi fino al risultato finale. Agli Organi di Stampa e di Comunicazione chiedo la Loro responsabile comprensione e collaborazione e di continuare a pubblicizzare tutte le iniziative in corso e che saranno in seguito ideate a supporto dell’esercizio provvisorio”. Sempre ieri sera, il Vicenza Calcio ha informato che l’ammontare delle sottoscrizioni volontarie dedicate all’operazione “Cuore biancorosso” ha raggiunto la somma di 83.674 euro, mentre il ricavato dell’operazione “Braccialetto Ufficiale Lanerossi Vicenza 1902” ha raggiunto la somma di 24.885 euro e di aver sottoscritto accordi di sponsorizzazione per una valore di 148.000 euro.